هل تستفيد السعودية؟ قرار مفاجئ من أوكرانيا بشأن تنظيم كأس العالم 2030

السعودية تطمح لتنظيم الحدث الكروي الأهم

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن قرار مفاجئ من المتوقع الإعلان عنه قريبًا في أوكرانيا بشأن تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال والمغرب.

إسبانيا والبرتغال كانتا قد أعلنتا العام الماضي ضم أوكرانيا للملف المشترك لتنظيم الحدث العالمي، وذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية، على أن تستضيف كييف إحدى مجموعات مرحلة المجموعات.

الأسابيع الأخيرة شهدت العديد من التقارير حول عدم قدرة أوكرانيا المشاركة في تنظيم مونديال 2030، وازداد الحديث عن الأمر بعد انضمام المغرب رسميًا للملف المشترك في مارس الماضي.

أبولا أفادت اليوم أن أوكرانيا ستُعلن قريبًا أنها لا تنوي أن تكون جزءًا من الملف المشترك المقدم من إسبانيا والبرتغال والمغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بسبب تداعيات الحرب الروسية وعدم قدرة البلاد المشاركة في استضافة حدث بهذا الحجم.

انسحاب أوكرانيا قد يُضعف قليلًا الملف المشتركة المقدم من أوروبا وشمال إفريقيا، وهو ما قد يصب في صالح السعودية التي يتحدث الإعلام عن نيتها تقديم ملف لاستضافة مونديال 2030، إما بشكل فردي أو مشترك مع مصر واليونان.