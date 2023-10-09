هل تخطط السعودية لدوري سوبر أوروبي؟ .. قلق بين كبار دوري الأبطال!

هل تنجح السعودية فيما فشل فيه كبار أوروبا؟!

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أنه هناك نية في المملكة العربية السعودية لتنظيم بطولة أوروبية كبرى تجمع أفضل الفرق في القارة العجوز، وتسمح بمشاركة الفرق السعودية فيها.

يأتي هذا بعد أسابيع من الاقتراحات التي انتشرت في وسائل الإعلام وذكرت أن الدولة العربية تخطط لإشراك فرقها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقًا من كافة الأطراف المعنية.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لديه قلق تجاه فكرة انشاء بطولة "سوبر ليج" جديدة على غرار تلك التي لم تنجح قبل عدة أشهر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت عدة أندية أوروبية في مقدمتها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس قد أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي بوجود مستثمرين كبار، لكن الأمور توقفت نظرًا للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فمن الممكن ألا تلتفت الفرق لتهديدات الاتحادات المحلية والقارية لو وجدت العائد المالي مغري بما فيه الكفاية.

جدير بالذكر أن المملكة تستضيف في الفترة المقبلة بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمع أبطال القارات من الأندية مع بطل الدوري السعودي خلال ديسمبر القادم.