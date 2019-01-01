هل تتذكر أخر فوز للإسماعيلي أمام الأهلي؟

مواجهة قوية بين الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري

قمة من قمم الكرة المصرية على مر التاريخ، ينتظرها الجماهير من موسم إلى أخر، لما تحمله من إثارة بغض النظر عن مستوى الفريقين، فما تحمله المباراة من أسرار كافية أن تجبر الجميع على متابعتها.

الإسماعيلي يستضيف الأهلي، على ستاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية، لأسباب أمنية، وابتعاد المباراة عن ستاد الإسماعيلية، حيث تقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة التاسعة في الدوري المصري.

الدراويش يسعى لتحقيق فوزًا طال انتظاره على صاحب الرداء الأحمر، الأهلي، فهل تتذكر أخر لقاء حقق فيه الإسماعيلي الفوز عليه في الدوري؟

أخر فوز للدراويش في مواجهات الأهلي في الدوري، كانت بتاريخ 21 نوفمبر 2010، بل هو أخر فوز في جميع البطولات، أي تقريبًا 9 سنوات وشهرًا.

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لعب الفريقين منذ ذلك التاريخ 12 مباراة حقق الأهلي فيها 7 انتصارات مقابل تعادل الفريقين في 5، ولم يكتب للإسماعيلي الفوز في أي لقاء.

الأهلي سجل خلال الـ12 لقاء 13 هدفًا، بينما الإسماعيلي نجح في تسجيل 5 أهداف فقط، فهل يستمر التفوق الأحمر، أم يتمكن الدراويش من الفوز.