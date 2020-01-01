هل تتأجل بطولة كوبا أمريكا بسبب كورونا؟

موقف بطولة كوبا أمريكا لا يزال غامضًا

تواجه بطولة كوبا أمريكا خطورة التأجيل أو الإيقاف بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم.

الاتحاد الأمريكي الجنوبي قرر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكذلك كوبا ليبرتادوريس.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّه لم يتم التوصل لقرار رسمي بعد بشأن كوبا أمريكا ولم يتم دراسة موقف البطولة من اللعب أو عدمه.

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وأوضحت أنّ الدوري الأرجنتيني لم يتوقف ولكنّه سوف يلعب دون جمهور، ولكن من المحتمل إيقاف النشاط حال ظهور حالات للإصابة بالفيروس في بلاد التانجو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأرجنتين أوقفت استقبال أي رحلات ومنعت السفر خارج البلاد لمدة 30 يومًا تجنبًا لتعرض أحد للإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة بأنّ الأرجنتين قلقة من تنظيم كوبا أمريكا لأن هذا يعني ضرورة فتح البلاد للجمهور واللاعبين المحترفين، كما أنّ هناك تنظيمًا مشتركًا مع كولومبيا وظهرت حالات للفيروس هناك.

ورغم أنّ القرار الرسمي لم يُصدر بعد، لكن الاتحاد الأمريكي منفتح على فكرة إلغاء النسخة الحالية من البطولة.