هل تأثر بهوليوود؟ على طريقة أفلام “فاست أند فيوريس” .. ميسي يوضح سبب اختياره لإنتر ميامي

ميسي يفسر سبب اختياره لإنتر ميامي عن الدوري السعودي....

يعيش ليونيل ميسي، فترة من أفضل فترات مسيرته، مع فريق إنتر ميامي، الذي انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية رحلته مع فريق باريس سان جيرمان.

وسريعًا ما تألق ميسي، مع الفريق الأمريكي، وقاده إلى تحقيق أول بطولة في تاريخه، بالفوز بكأس الدوريات الأمريكي، وحصوله على لقب هداف البطولة.

البرغوث الأرجنتيني، كان أمامه أكثر من عرض بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه في النهاية قرر الانتقال إلى إنتر ميامي، عن الانضمام إلى الدوري السعودي، أو العودة إلى برشلونة.

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وكشف الأسطورة الأرجنتينية، أن العائلة وراحته النفسية، هما السببان الأساسيان اللذان قرر بسببهما الانتقال إلى إنتر ميامي، واختاره دون عن أي فريق آخر.

وقال ميسي، في تصريحات لمنصة " Apple TV": "الانضمام إلى إنتر ميامي، كان قرارًا عائليًا، لقد أمضينا عامين صعبين في باريس، الأمور لم تكن تسير على ما يرام".

وتابع: "رحلاتي إلى الأرجنتين كانت هي أسعد لحظات حياتي، كنت استمتع بالمكان الذي كنت فيه، ولهذا أردت أنا وعائلتي القدوم إلى ميامي وإيجاد نفس الشعور".