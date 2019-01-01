هل تؤجل "عقدة زعبيل" حسم الشارقة لدوري الخليج العربي؟

الشارقة سيواجه الوصل اليوم في زعبيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى الشارقة اليوم لحسم لقب دوري الخليج العربي الإماراتي لصالحه حين يحل ضيفًا على الوصل في ملعب زعبيل ضمن الجولة الـ23 من البطولة.

ويتقدم الشارقة بفارق 3 نقاط حاليًا عن شباب الأهلي قبل جولتين من النهاية، وفي حال انتصار الملك اليوم سيُتوج رسميًا باللقب، إذ يتفوق في المواجهة المباشرة مع منافسه.

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وتُواجه تلك الآمال عقبة مهمة وهي "عقدة زعبيل" التي ظهرت في المواسم الأخيرة للشارقة، إذ لم يتمكن الفريق من الفوز على هذا الملعب أمام الوصل منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ هزمه بهدف دون رد في 14 سبتمبر 2013.

وبشكل عام، لم يتمكن الشارقة من هزيمة "الإمبراطور" منذ 4 ديسمبر 2015، وقد لعبا بعدها 6 مباريات فاز الوصل في 4 وحسم التعادل مباراتين.

وفيما يسعى الشارقة اليوم لحسم اللقب السادس في تاريخه لصالحه، يلعب الوصل المباراة دون أي أهداف سوى تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية يُرضي بها جماهيره.