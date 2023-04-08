هل أعلن فان بيرسي إسلامه؟ وما هي ديانته؟

هل اعتنق روبن فان بيرسي الإسلام؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بدخول الأسطورة الهولندية ونجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق للدين الإسلامي.

الأخبار المرتبطة بفان بيرسي انتشرت منذ عدة سنوات، ولكن عادت للظهور مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، فما حقيقية الأمر.

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ما حقيقة دخول فان بيرسي الإسلام؟

لم يعلن روبن فان بيرسي أو أيًا من المقربين منه دخوله الديانة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، ومن غير المرجح أن يكون قد اعتنق الإسلام.

فان بيرسي متزوج من مغربية مسلمة اسمها بشرى منذ 2004 وهو ما تسبب في دفع البعض للاعتقاد بأنّه دخل الإسلام، إذ لا يجوز لمسلمة التزوج من غير مسلم، لكن اللاعب نفى الأمر في حوارات سابقة.

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ما هي ديانة فان بيرسي؟

في حوار صحفي سابق في 2008، قال روبن فان بيرسي: "أنا لست مسلمًا ولا مسيحيًا ولا يهوديًا. لقد تربيت بصورة ليبرالية. إذا أردت أن أصبح مسلمًا فيجب أن يأتي من القلب، لن أفعل ذلك لمجرد إرضاء زوجتي. الإيمان بالنسبة لي هو السعي لأكون رجلًا صالحًا ".

ولم يعلن فان بيرسي بعدها في أي مناسبة دخوله الإسلام أو أي ديانة أخرى.