هل أعلن اتفاقه مع الاتحاد؟ تغريدة غامضة من كريم بنزيما!

هل نرى اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية بقميص الاتحاد قريبًا؟

يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا من ارتداء قميص الاتحاد بداية من الموسم المقبل، بعد التلميح الذي قام به، بجانب تأكيدات صحفية حول هذا الأمر.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن بنزيما يجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب الفرنسي مع الفريق الإسباني.

ونشر بنزيما عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة له، معلقًا عليها: "النتيجة جيدة"، دون توضيح أي أمر آخر، ليربط البعض بين ما نشره وبين موافقته على عرض الاتحاد.

ومن جانبها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، على أن بنزيما أصبح قريبًا جدًا من الانضمام إلى نادي الاتحاد، بعدما اقترب الاتفاق على النهاية بالنجاح، حيث سيحصل اللاعب على 100 مليون يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما أجرى اتصالاته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، من أجل الاستفسار عن الدوري السعودي والحياة بالمملكة.

ومن المتوقع أن يوقع بنزيما على عقد لمدة عامين على أقل تقدير، وسيتجاوز راتبه الـ100 مليون يورو مع تحمل النادي الضرائب في الموسم الواحد.