هل أصبح معاديًا له؟ .. لابورتا يفاجئ تشافي بطلبه بعد السقوط أمام باريس!

ماركيز يقف في طابور الانتظار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من إدارة برشلونة بشأن رغبتها في استمرار تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية للبارسا في الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2025.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الهزيمة أمام باريس سان جيرمان لم تغير رغبة جوان لابورتا، رئيس النادي، الذي يعتقد حاليًا أن خياره الأساسي على مقاعد البدلاء للعام المقبل هو تشافي هيرنانديز.

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وأشارت إلى أن تشافي لم يغير رأيه ولا يزال يعتقد أن أفضل شيء للنادي هو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، كما كان يكرر منذ فترة طويلة كلما تم استجوابه.

وأوضحت "ماركا"، أن لابورتا سيحاول مجددًا إقناع المدرب الإسباني بالاستمرار حتى نهاية عقده في 2025، ويمكنه استغلال مباراة الأحد المقبل ضد ريال مدريد، حال فوز برشلونة، لمعالجة المشكلة مع تشافي.

وأكدت أن اسم رافائيل ماركيز، مدرب فريق برشلونة الرديف، لا يزال مطروحًا بشأن خلافة تشافي في الموسم المقبل، بل إنه المرشح الرئيسي بالنسبة للإدارة إذا لم يستمر تشافي

وتريد الإدارة الرياضية في برشلونة حسم مسألة تشافي بشكل نهائي قبل الشروع في العمل على إيجاد بديل مناسب.