هل أصبح جاهزًا؟ رسالة خاصة من كريم بنزيما لجمهور الاتحاد!

النجم الفرنسي يواصل العمل للتخلص من إصابته..

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تعد جاهزية الفرنسي كريم بنزيما أمرًا مؤرقًا لجمهور نادي الاتحاد الذي ينتظر عودة أسطورة ريال مدريد الإسباني من جديد إلى الملاعب لمساعدة "العميد" على كافة الجبهات.

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ويبدو أن عودة بنزيما للمشاركة في مباريات الاتحاد أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى، حيث يستهدف الفرنسي المشاركة في ديربي جدة أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

بنزيما، وفي إشارة ربما على الاقتراب من اكتمال جاهزيته البدنية واستعداده للعودة، نشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي لإظهار مدى العمل الشاق الذي يقوم به.

وفي مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته خمس ثوانٍ، كان بنزيما يرتدي حذاء اللعب بالكرة، وأمسك الفرنسي بالقميص الذي كان يتدرب به وعصره ليتساقط العرق الغزير منه في إشارة لقوة التدريب الذي قام به.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، شارك بنزيما في 6 مباريات بقميص "العميد" جميعها في دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

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يذكر أن بنزيما غاب عن مباراتي الاتحاد أمام الفتح والفيحاء في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراتي "العميد" أمام أوجمك الأوزبكي وسباهان أصفاهان في دوري أبطال آسيا.

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