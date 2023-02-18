هل أراد إصابته؟ مشجع نصراوي يندفع نحو كريستيانو رونالدو

هل كان يقصد المشجع إيذاء رونالدو؟

شهدت مباراة النصر والتعاون واقعة غريبة، وذلك قبل انطلاق المباراة بدقائق، وذلك بعدما اندفع أحد المشجعين نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق نادي النصر الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر أحد مشجعي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه المشجع الذي اندفع نحو رونالدو، حيث تفادى الأخير هذا الاندفاع الذي كاد أن يُصيبه.

وطالب المشجع النصراوي ضرورة التحقيق مع الشخص الذي اندفع نحو رونالدو، حيث شك في أنه أراد إصابته أثناء عمليات الإحماء.

وقدم رونالدو انطلاقة رائعة في دوري روشن للمحترفين، بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 4 مباريات شارك فيهم.