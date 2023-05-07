هل أخطأ الهلال بإقالته؟ سلف رامون دياز بطلًا للإمارات مع شباب الأهلي

دياز خسر أمس لقب دوري أبطال آسيا

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تُوج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك الإماراتي بفضل انتصاره مساء اليوم الإثنين على بني ياس خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة في عصر الاحتراف.

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وسجل عزيز جانييف ويحيى الغساني هدفي الفوز الذي ضمن للفريق التتويج باللقب قبل جولة واحدة من النهاية، حيث حافظ على فارق الـ3 نقاط مع مطارديه الوحدة والعين مع تفوقه عليهما في المواجهات المباشرة.

شباب الأهلي كان قد هزم الوحدة والعين ذهابًا وتعادل معهما إيابًا مما يضعه أمام الفريقين في صراع المواجهات المباشرة وهو ما يضمن له الفوز باللقب حال خسارته الجولة الأخيرة وفوز الفريقين وتساوي الأندية الثلاثة برصيد 54 نقطة.

الفريق الإماراتي حقق هذا الإنجاز بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق للهلال، والذي أقاله الفريق السعودي في فبراير 2022 بعد الخسارة أمام الأهلي المصري 4-0 في كأس العالم للأندية وعين خلفًا له الأرجنتيني رامون دياز.

دياز يُواجه بالفعل حملة من الانتقادات من الجمهور الهلالي بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا، وربما يزيد فوز جارديم بالدوري الإماراتي من أوجاع الهلاليين وشكوكهم حول اتخاذ إدارتهم للقرار السليم بإقالته والتعاقد مع خلفه الأرجنتيني.

Shahid