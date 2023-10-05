هل أبعدت الإصابة ليونيل ميسي؟ .. إعلان قائمة الأرجنتين لمواجهتي باراجواي وبيرو

يغيب ميسي عن الملاعب منذ 21 من سبتمبر الجاري، فما هو جديد إصابته؟

أعلن ليونيل سكالوني؛ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهتي باراجواي وبيرو، ضمن معسكر أكتوبر الجاري.

التانجو يستضيفون باراجواي في 13 من أكتوبر الجاري، فيما يحلون ضيوفًا على بيرو في يوم 18، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة استدعاء ليونيل ميسي؛ لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رغم معاناته من الإصابة وغيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه.

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ليو كان قد تعرض للإصابة على مستوى أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الإكوادور في سبتمبر الماضي، ضمن التصفيات نفسها، ورغم استكماله المباراة بشكل طبيعي إلا أن الإصابة تفاقمت بعد ذلك في أول نصف ساعة من مشاركته مع فريقه الأمريكي أمام تورونتو في 21 من سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري المحلي، ليغيب من وقتها عن الملاعب.

جديد هذه الإصابة كشفه جيراردو مارتينو "تاتا"؛ المدير الفني لإنتر ميامي، خلال مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء، إذ قال: "أعتقد أنه يقترب من العودة للعب مرة أخرى، سنقوم بتقييمه غدًا وبعد غد، لمعرفة ما إذا كان أصبح مؤهلًا للعب أم لا، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن يكون قد تخلص من إصابته بشكل كامل، سنرى ما سيحدث قبل المباراة المقبلة".

وبالعودة للحديث عن بقية اللاعبين المستدعيين لمعسكر أكتوبر من قبل سكالوني، فقد جاءت القائمة كاملة كالتالي:

يذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد ست نقاط من مباراتين، متأخرة بفارق الأهداف عن البرازيل؛ صاحبة الصدارة، ومتفوقة بفارق نقطتين عن كولومبيا؛ أقرب منافسيها في الجدول.