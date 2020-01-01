هل اقترب موعد الاعتزال؟ رونالدو يبني قصرًا للتقاعد في البرتغال

كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس يبني قصرًا في البرتغال ليمضي فيه أيامه بعد اعتزال كرة القدم.

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن بدء كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في بناء قصرًا جديدًا ليمضي فيه حياته بعد اعتزال كرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريو دا مانها"، والتي أكدت أن القصر يقع على ساحل المحيط الأطلنطي في مدينة لشبونة حيث بدأ مسيرته الاحترافية.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يخطط لاستخدام ذلك المنزل رفقة أسرته عقب اعتزال كرة القدم بعد سنوات من الآن بحسب ما ذكر أحد جيران رونالدو.

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وقال الجار الذي لم يفصح عن اسمه: "قطعة الأرض تلك تم وضع سورًا حولها مؤخرًا، حيث قام كريستيانو رونالدو بشرائها، وسيقوم بالعيش هنا عندما ينهي مسيرته الكروية".

وأضاف: "الجميع هنا يعرف ذلك بالفعل، ولا يوجد شخص لا يشعر بالسعادة لتلك الأنباء، فهذا هو كريستيانو رونالدو الذي سيكون جارنا".

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وأشارت تقارير صحفية أخرى أن رونالدو سيستغل ذلك المنزل بشكل استثماري فقط في الفترة المقبلة ولن يستخدمه بشكل شخصي مباشر.

وسيكلف القصر الجديد ما يوازي 7 ونصف مليون يورو في بناؤه، ومن المنتظر أن ينتهي خلال أشهر قليلة من الآن بمجرد أن يوافق النجم البرتغالي على التصميمات.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد أمضى الفترة الماضية في البرتغال رفقة أسرته بسبب توقف كرة القدم لانتشار فيروس كورونا، لكن في منزل آخر يملكه بجزيرة ماديرا.