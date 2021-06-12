صفقة مميزة إن حدثت..

تساور إدارة يوفنتوس شكوك كثيرة حول إمكانية بقاء كريستيانو رونالدو الموسم المقبل، لذلك بدأت البحث عن من يخلفه في مدينة تورينو.

وأحد تلك الأسماء التي طُرحت لخلافة الدون البرتغالي هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، باعتبار أنه أثبت فاعليته مع طريقة اليوفي عندما كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وهناك حديث عن رغبة إدارة أنيلي في التخلص منه نظرًا لراتبه المرتفع البالغ 30 مليون يورو سنويًا..

هل ينتقل جريزمان إلى يوفنتوس؟

موقع "كالتشيو ميركاتو" في تقرير له قال أن مسؤولي يوفنتوس يفكرون في ضم جريزمان ويتابعون عن كثب موقفه في برشلونة بالفترة الأخيرة.

الصفقة إن تمت فستتم بنظام الإعارة لمدة عام، على أن يتواجد بند أحقية شراء في العقد، وأن تكون الإعارة نظير مبلغ من المال وليست مجانية.

من جهة أخرى، أشار الموقع إلى أن الأولوية حاليًا داخل يوفنتوس هي دعم منتصف الملعب سواءً بضم ميراليم بيانيتش أو مانويل لوكاتيلي أو غيرهما، بناء على رغبة المدرب ماسيليميانو أليجري.

ماذا قد يمنع جريزمان من الانتقال إلى يوفنتوس؟

اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع جريزمان ليس جديدًا، لكن يبدو أن ضم الدولي الفرنسي إلى أليانز ستاديوم صعب المنال إلى حد كبير.

كافة التقارير حول جريزمان تؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لا يفكر في مغادرة برشلونة هذا الصيف، وأنه يصب كل تركيزه حاليًا على منتخب فرنسا في يورو 2020.

هذا في الوقت نفسه يتزامن مع ترحيب إدارة البرسا بيع نجمها الفرنسي لتوفير النفقات وتخفيض فاتورة الأجور، غير أن رغبة اللاعب نفسه قد تحسم بقائه في كامب نو.

هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

لا يزال رونالدو هو الحديث الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية، وآخر التقارير تقول أنه يخطط بالفعل لترك يوفنتوس بعد وصول أليجري لقيادة السيدة العجوز.

أما الوجهة المقبلة لصاحب الـ36 عامًا فتظل مجهولة إلى حد كبير، فباب العودة إلى ريال مدريد أُغلق بوضوح من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز، ليبقى أمامه فقط خياران وهما باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

بالنسبة لباريس، تشير الأنباء إلى أن الدون سيصل هناك فقط في حالة أن تم بيع كيليان مبابي هذا الصيف، أما يونايتد، فهناك ترحيب من أولي جونار سولشاير برونالدو ولكن شريطة أن يخفض راتبه ليتلائم مع وضع النادي الحالي.

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