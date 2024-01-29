هل اعترف الحكم بوجود طرد على رودريجو؟ الاتحاد الاسباني يرد!

الاتحاد الإسباني يرد على تسريب محادثة حكم ريال مدريد ولاس بالماس...

شهدت مباراة ريال مدريد، ولاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، إثارة شديدة للجدل، بعد قرار الحكم بعدم احتساب بطاقة حمراء، على رودريجو لاعب الفريق الملكي.

ودخل رودريجو، في مشادة مع ألفارو فاليس حارس مرمى لاس بالماس، انتهت بصفعة من اللاعب البرازيلي لحارس المرمى، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه رودريجو.

ونشرت شبكة "DAZN" تقريرًا كشفت فيه عن حديث جرى بين ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، والحكم عن تلك اللقطة، وقال الحكم: "بالتأكيد كان يجب أن يحصل رودريجو على بطاقة حمراء".

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وتسبب ذلك التقرير، في غضب كبير من جماهير لاس بالماس، بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا إدارة فريقهم بإصدار بيانًا رسميًا ليرد على تلك الواقعة.

وفي سياق منفصل، رد الاتحاد الإسباني، على التقرير الذي نشرته شبكة "DAZN" ونفى فيه ما تم تداوله على لسان الحكم سيزار سوتو، بشأن طرد رودريجو.

وأوضح البيان، أن الحكم كان يقول لناتشو: "لو كان الموقف معكوسًا لقلت لي إنها بطاقة حمراء واضحة للغاية".

وطلب الاتحاد الإسباني في بيانه، من اللاعبين الذين حضروا الواقعة من الناديين، تأكيد الحادثة والتصريحات الصحيحة، من أجل انتشار الحقيقة.