هل احتفل لاعبو يونايتد برحيل مورينيو؟ أشلي يونج يُجيب

اليونايتد أعلن إقالة مورينيو بعد مشاكل عديدة مع بعض اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف آشلي يونج الأخبار التي تحدثت عن احتفال لاعبي مانشستر يونايتد بإقالة المدرب جوزيه مورينيو بالكاذبة، نافيًا الأمر تمامًا.

وأعلن اليونايتد إقالة المدرب البرتغالي بعد اجتماع مع اللاعبين عقب الخسارة أمام ليفربول، وأشارت بعض التقارير لسعادة اللاعبين الكبار بذلك القرار بل واحتفال بعضهم به.

لكن يونج نفى ذلك تمامًا بقوله "تلك مجرد أكاذيب، لم يكن هناك أي احتفالات، وبالطبع كنا نشعر بخيبة الأمل تجاه المدرب بعد إقالته، لقد فاز بالألقاب خلال عامين ونصف مع الفريق".

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أضاف بعد الفوز 5-1 على كاديف سيتي "كان علينا التحلي بالمسؤولية تجاه ذلك القرار، كما فعلنا على أرض الملعب. كما قلت سابقًا، علينا الانطلاق من هنا. سولشار جاء وكان علينا الاستعداد فورًا للمباراة القادمة، رغم أنه كان أسبوعًا مجنونًا، لكن كان علينا التصرف كلاعبين محترفين وهذا ما فعلناه بالفعل".

وقال يونج عن المدرب الجديد "أولي جونار سولشار" الذي عينه اليونايتد لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم "أعتقد أنه لا يتوقف عن الضحك. لقد كان هكذا وهو لاعب، يحمل دومًا ابتسامة على وجهه، وأعتقد أن هذا ينعكس على الفريق وهو أمر جيد".

أتم "أنا واثق من أنه سيكون سعيد بمثل هذا الأداء. علينا التركيز فقط على ما يحدث داخل الملعب والتطلع قدمًا للمباراة القادمة".