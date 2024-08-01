"هليكوبتر كانت بانتظاره ولكن!" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف كواليس صفقة جاريث بيل الضائعة

ريال مدريد وبرشلونة يفسدان مخطط المدرب الاسكتلندي

كشف المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، كواليس جديدة من فترة ولايته لنادي مانشستر يونايتد خلال موسم 2013-2014، ومحاولاته للتعاقد مع النجمين جاريث بيل وسيسك فابريجاس.

وتولى المدرب الاسكتلندي مسؤولية اليونايتد، خلفًا للسير أليكس فيرجسون قبل 11 عامًا، لكنه استمر أقل من موسم واحد، وترك الفريق يقبع في المركز السابع في أبريل 2014.

وقال مويس في بودكاست "up front"، والذي نشرته صحيفة "ديلي ميل": "أنا وأليكس فيرجسون اتفقنا على نفس الهدف، كنا نريد التعاقد مع سيسك فابريجاس من برشلونة وجلبه للنادي".

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وأضاف: "كان فابريجاس خارج حسابات برشلونة في نهاية الموسم، تحدثنا إلى سيسك ووافق على عرضنا في البداية، وإذا لم يكن قد شارك في مباراة برشلونة الأولى خلال ذاك الموسم لانتقل إلى مانشستر يونايتد".

وتابع مويس: "الجزء الآخر هو أنني أردت جاريث بيل قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد. وبالفعل قدمنا عرضًا أكبر لتوتنهام وله ولوكيله، وقد فعلنا ذلك جميعًا".

وأردف: "كانت لدينا طائرة هليكوبتر تنتظر لحسم صفقة جاريث بيل والحضور به إلى مانشستر، لكن للأسف كان قلب جاريث متعلقًا بريال مدريد ولم أستطع تغييره".

ولم تسر الأمور كما هو مخطط لها بالنسبة لمويس داخل مانشستر يونايتد، حيث فاز في 27 مباراة فقط من أصل 51 تولى فيها تدريب الفريق، وفشل في إنهاء موسم واحد على الرغم من توقيع عقد مدته 6 سنوات.