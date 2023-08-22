هكذا يكون الوقوف في وجه العنصرية .. نجوم شباب ليفربول يضعوا يوفنتوس في موقف حرج!

تصرف مذهل من شباب ليفربول.

شهدت مواجهة فريق ليفربول تحت 16 عامًا أمام نظيره يوفنتوس حادثة أصبحت تتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تعرض أحد نجوم الريدز الشباب للعنصرية.

اللافت هنا أن العنصرية جاءت من الخصم نفسه بحسب ما ذكرت "ذا أتلتيك" وليس من الجماهير كما هو معتاد مؤخرًا، وحدث ذلك ضمن بطولة ودية تقام في النمسا مساء الجمعة.

فذهب أحد عناصر الفريق فورًا لخط التماس وأخبر الجهاز الفني بالواقعة، الذي قرر فورًا أن يسحب فريقه من الملعب تمامًا وأن ينهي المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه قرر نادي يوفنتوس إيقاف اللاعب الذي تسبب في الأزمة حتى نهاية البطولة، وقدموا اعتذارهم الرسمي لليفربول.

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الواقعة أكدها نادي ليفربول عندما تحدث المتحدث الرسمي الخاص به، وأشاد بسلوك اللاعب الذي تعرض للمشكلة وعرض تقديم كل الدعم له.