“هكذا يكون الرقص” .. رسالة كيم كارديشيان لثنائي ريال مدريد!

كيم كارديشيان توجه رسالة لثنائي ريال مدريد...

أبدت كيم كارديشيان، عارضة الأزياء الأمريكية، سعادتها من رؤية ثنائي ريال مدريد، يقلد احتفال نجلها في الدوري الإسباني.

وتمكن ريال مدريد، من التغلب على جيرونا، مساء السبت الماضي بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، ليواصل الميرينجي ابتعاده بصدارة ترتيب الليجا.

وأثناء المباراة احتفل ثنائي ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور، باحتفال ورقصة تشبه التي حدثت في كرة السلة الأمريكية، مما دفع كيم كارديشيان لتحية لاعبي الميرينجي.

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ونشر فينيسيوس جونيور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" يظهر فيه مع كامافينجا، وهما يحتفلان بأول أهداف مباراة جيرونا، مما جعل كيم تعيد نشر الفيديو، وتعلق عليه وكتبت: "لقد قاموا برقصة سانت".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة لايبزيج الألماني، مساء غد الثلاثاء ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول آرينا.