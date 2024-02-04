"هكذا يفوز ريال مدريد" .. غضب عارم في جيرونا بعد أخطاء الحكام أمام سوسيداد!

تعادل جيرونا مع سوسيداد يتسبب في غضب كبير

سيطرت حالة من الغضب الشديد على نادي جيرونا وجماهيره، بعد تعادل الفريق أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، بالمباراة التي شهدت جدلًا تحكيميًا، بسبب إلغاء هدفًا للفريق.

وألغى حكم المباراة هدفًا للاعب يانجيل هيريرا بالدقيقة 24 من زمن المباراة، بعد أن اكتشفت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR تسللًا قبل الهدف بـ40 ثانية!

وقال ميشيل مدرب جيرونا عقب المباراة: "نحن نتقبل هذه النقطة، على الرغم من أنني أعتقد أن تقنية الحكم لم تقم بعملها بشكل صحيح، إنه خطأ لا يمكنك إعادة تحكيم اللعب بعد مرور عدة ثوانٍ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما عبر إيريك جارسيا مدافع جيرونا عن غضبه، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "AS": "هذه أشياء تحتاج إلى توضيح قليلًا، مرت 40 ثانية على التسلل، ولا أعرف إذا كان بإمكاننا العودة إلى هذا الحد، لأنهم لمسوا الكرة أيضًا، هذه أسئلة لا أعرف إجابتها ولم يقدمها لنا أحد".

وعن طرده في المباراة، علق مدرب جيرونا قائلًا: "لا أحب أن يتم طردي، نعم اعترضت ولكنني لم أقلل أو أهن أحد، كنت أستحق البطاقة الصفراء فقط وليس الحمراء".

من جانبها عبرت جماهير جيرونا عن غضبها الشديد في المباراة، حيث أطلقت هتافات: "هكذا، هكذا، هكذا يفوز ريال مدريد"، في إشارة إلى أن المباراة القادمة ستكون أمام الفريق العاصمي.

ومن المقرر أن يفقد جيرونا الثاني بانجيل هيريرا وبليند بعدما تلقى كلاهما البطاقة الصفراء ضد ريال سوسيداد، ولكن سيكون خوانبي جاهزًا للمشاركة في مواجهة ريال مدريد.