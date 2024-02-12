“هكذا سيكون الأفضل في العالم” .. أنشيلوتي يكشف سر فينيسيوس!

كيم كارديشيان توجه رسالة لثنائي ريال مدريد...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن الطريقة التي ستجعل فينيسيوس جونيور، لاعب الميرينجي، واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وساهم فينيسيوس، في فوز ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام جيرونا بالدوري الإسباني، مساء السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الليجا، التي انفرد بصدارتها الفريق العاصمي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "إذا استمر فينيسيوس على ذلك المستوى وحقق تلك الاستمرارية، فبالتأكيد سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم، لديه الكثير من الجودة ويضع الكثير من قوته في مراوغاته، إذا فعل ذلك خلال 90 دقيقة لن يستطيع أي منافس مواجهته".

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وأشارت التقارير إلى أن عقلية فينيسيوس، ستساعده بشكل كبير على تحقيق أهدافه، وهذا ما ظهر في تصريحاته والتي قال فيها: "أي أن فريقنا أصبح قويًا وجادًا، ويتمتع بأجواء جيدة، وكل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، وكان ذلك بفضل شخصية اللاعبين.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، يستعد مع ريال مدريد لمواجهة لايبزيج الألماني، مساء غد الثلاثاء ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول آرينا.