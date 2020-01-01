هكذا أجاب سيميوني حينما سُئل عن موقف جريزمان في برشلونة

ما هو تعليق سيميوني على موقف جريزمان المعقد في برشلونة؟

تسابقت وسائل الإعلام للحديث مع مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، حول موقف أنطوان جريزمان مع برشلونة وخاصة في الفترة الأخيرة رفقة كيكي سيتيين.

جريزمان شارك أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة 90 مما أدى إلى شعور اللاعب بالغضب وقلة احترام المدرب له.

سيتيين أشار إلى أنّه غير آسف على القرار وسوف يشرح للاعب وجهة نظره، بينما عبّر والد أنطوان عن غضبه من إشراك اللاعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وبسؤال سيميوني حول موقف جريزمان أجاب: "لا أفضل أن أعلق بالكلمات" مشيرًا إلى أنّ تفكيره الحالي ينصب فقط على نتائج فريقه.

جريزمان أحد اكتشافات سيميوني في أتلتيكو مدريد حينما جلبه في 2014 من ريال سوسييداد ليكون نجم الفريق الأول في السنوات الماضية.

ورحل أنطوان إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو، إلا أنّ اللاعب الفرنسي لم يقدم بعد المستوى المتوقع منه وهو ما يهدد مستقبله في القلعة الكتالونية.

جدير بالذكر أنّ برشلونة سقط للمرة الثالثة بعد التعادل 2-2 مع أتلتيكو مدريد في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني.