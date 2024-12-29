فيديو | "المنتخب السعودي وضع العراق في موقف مُذل" .. هشام الخلصي ينفجر غضبًا بعد فوز الأخضر

أصداء مواجهة العراق والسعودية لم تكن عادية أبدًا

دومًا تشهد المواجهات العربية العربية وخاصة بين المنتخبات الخليجية في كأس الخليج أجواءً مثيرة وحماسية تصل إلى حد الاستفزاز المتبادل أحيانًا، ولكن مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العراقي في خليجي 26 تخطت الحدود ربما بالأصداء وردود الفعل من الطرفين.

القصة بدأت من ضحكة يونس محمود سخرية من ترشيح السعودية للفوز باللقب، ومن ثم ردود الإعلام والجمهور السعودي الحادة عليه، وبعدها رد اللاعبين في الملعب بالفوز على أسود الرافدين 3-1 في ختام دور المجموعات وتأهلهم إلى نصف النهائي وعودة حامل اللقب إلى بلاده بخيبة أمل كبيرة.

الإثارة انتقلت من الكويت إلى العراق، وتحديدًا استوديو قناة الرابعة العراقية وبحضور عدد من الضيوف مع المقدم التونسي هشام الخلصي والذي بدا غاضبًا ومستاءً جدًا من فوز الأخضر وخروج أسود الرافدين من البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخلصي رأى أن المنتخب السعودي بفوزه على العراق وضع حامل اللقب في موقف مذل، حيث أصبحوا في المركز الأخير من المجموعة بجانب اليمن، مشيرًا إلى أن الفريق قدم شوطًا أول جيد جدًا واستمر كذلك حتى بدأ مدربه، جيسوس كاساس، في إجراء التبديلات عند الدقيقة الـ67.

وأضاف "صاحب اللقب يُغادر خليجي 26، صاحب اللقب يمر بفترة صعبة جدًا، صاحب اللقب بحاجة إلى حلول عاجلة جدًا، صاحب اللقب ينهزم اليوم أمام السعودية بثلاثية ويتحصل على المركز الثالث أو الأخير، هي ذاتها، نفس النقاط مع اليمن، وهذا الترتيب مُذل ولا يتماشى مع سمعة المنتخب العراقي".

أتم "هذا على الرغم من أن صاحب اللقب كان حاضرًا وجاهزًا اليوم ولعب بحماس وحضور جيد لكن ما كان ينقصه اليوم هي الحلول، المنتخب كان الأفضل ميدانيًا من السعودية في الشوط الأول وحتى بداية الشوط الثاني، وحين سجل الأخضر استطاع المنتخب التعديل في رد فعل ممتاز، ولكن حين أتت التبديلات دخلنا في المتاهة وبعدها جاء الهدف الثاني والذي سبب الانهيار".

وتداول نشطاء مقطع فيديو آخر للخلصي يُقلل خلاله من أداء المنتخب السعودي وجودته مقارنة بالعراق، لكن اللاعب العراقي المعتزل، أحمد صبري، اختلف معه تمامًا ومنح كرة القدم السعودية الأفضلية على صعيد الإنجازات والتاريخ والنجوم وقوة الدوري، وقد وأد كل محاولات المقدم التونسي في التقليل من الكرة السعودية وإعلاء راية نظيرتها العراقية.