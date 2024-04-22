"هز شباكه ذهابًا وإيابًا".. مهاجم الحزم يكشف سر فشله مع الاتحاد!

نجم الحزم يتمنى انتقال ثلاثي السيتي وريال وباريس..

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تحدث محمد الثاني، مهاجم فريق الكرة بنادي الحزم، بشأن سر تألقه في مباريات الاتحاد، وأسباب عدم نجاحه بقميص العميد، خلال فترة إعارته من الفيصلي في عام 2020.

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المهاجم صاحب الـ27 عامًا، قدم عرضًا مميزًا في مباراة الاتحاد، التي انتهت بخسارة الحزم بهدف قاتل أحرزه أحمد حجازي في الدقيقة 90+6، حيث سجل الثاني هدفًا في مرمى الحارس عبد الله المعيوف، في لقاء الجولة 28 من دوري روشن السعودي، ليكرر هز شباك الاتحاد، بعد لقاء الدور الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة 11.

وقال الثاني، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، إنه ليس هناك سر في تألقه أمام الاتحاد، مضيفًا "الاتحاد فريق كبير، وأنا أحترمه وجماهيره، وأتمنى له التوفيق، ولكني أخوض كافة مبارياتي مع الحزم من أجل الفوز".

وحول عدم نجاح تجربته مع الاتحاد، ذكر الثاني أن كل تجربة لها ظروف معينة ومختلفة، مضيفًا "اجتهدت خلال التدريبات، وحاولت تقديم كل ما أملك من إمكانات، ولكن هناك ظروف أعاقتني لا أريد ذكرها".

وأشاد الثاني بمدرب الحزم الجديد، صالح المحمدي، الذي قاد الفريق في أولى مبارياته أمام الاتحاد، قائلًا إنه مدرب قدير والجميع سيقف بجانبه من أجل البقاء في دوري روشن للمحترفين، في الموسم المقبل، كما أعرب عن حلمه بالانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي، وأنه سيبذل كل ما يملك للتشرف بآداء قميص الأخضر.

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وأعرب الثاني عن أمله في انتقال الثلاثي العالمي "كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)" إلى ناديه، كما اختار أفضل 3 لاعبين أجانب في دوري روشن، وهم "مالكوم وسيرجي سافيتش (الهلال)، نجولو كانتي (الاتحاد)".

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