هزيمتهم لم تؤلمه ولا يشجعهم منذ رحيله .. لاعب برشلونة السابق يصدم جماهير الفريق الكتالوني!

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فاجئ داني أولمو، مهاجم لايبزيج الألماني الحالي، ولاعب برشلونة الإسباني السابق، عند سؤاله عن موقفه من خسارة الفريق القوية أمام ريال مدريد.

ويمر برشلونة، هذا الموسم بفترة صعبة سواء من تراجع أداء أو نتائج الفريق، كان آخرها الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بأربعة أهداف لهدف أمام الغريم ريال مدريد.

وقال أولمو، في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية عند سؤاله عن متابعة برشلونة، كونه لاعبًا سابقًا في الفريق الكتالوني: "أنا أتابع الدوري الإسباني بالكامل، هذا دوري بلدي".

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وأضاف: "لديّ أصدقاء بالفعل في برشلونة، ولكني لا أتابع الفريق كمشجع، أنا أشجع ثلاثة فرق فقط وهي لايبزيج، وزغرب بالإضافة إلى فريق تيراسا".

وبدأ أولمو مسيرته مع برشلونة في صفوف الناشئين، قبل أن ينتقل إلى فريق دينامو زغرب للشباب في عام 2014، وتدرج معه حتى الفريق الأول، ثم انضم إلى لايبزيج في عام 2020 مقابل 30 مليون يورو.