هزيمة واحدة تكفي.. بايرن ميونخ يعلن إقالة ناجلسمان وتعيين توخيل بديلًا

جول العربي
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Thomas Tuchel Julian Nagelsmann Bayern splitGetty/GOAL
يوليان ناجلزمانبايرن ميونخالدوري الألماني - بوندسليجا

بايرن ميونخ يقيل ناجلسمان أثناء التوقف الدولي!

أعلن نادي بايرين ميونخ رسميًا، إقالة المدير الفني، الألماني جوليان ناجلسمان، وتعيين مواطنه، توماس توخيل، مدربًا للفريق البافري.

وانضم ناجلسمان للفريق البافاري عام 2021، بديلًا لهانس فليك، في عقد مدته خمس سنوات، الذي كان من المقرر إنتهائه 2026.

وأصدر نادي بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا مساء الجمعة، يلعن فيه تعيين توخيل مدربًا للفريق، ومن المقرر أن يتعاقد مع المدرب الألماني، حتى عام 2025.

ومن المقرر أن يبدأ توخيل، عمله مع بطل الدوري الألماني، الاثنين القادم، وفقًا لإعلان النادي.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ ثان ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطه عن بورسيا دورتموند، ويتواجد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة بورسيا دورتموند، السبت 1 أبريل القادم، بعد الهزيمة في مباراته الأخيرة، أمام ليفركوزن، بالدوري الألماني.

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