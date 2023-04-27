هزيمة قلبت الطاولة .. برشلونة يغير خططه بصفقة مفاجئة بعد السقوط أمام فاييكانو

برشلونة يبحث عن ظهير أيمن بمواصفات خاصة

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن فريق برشلونة بدأ التخطيط للموسم المقبل وظهر حاجة الفريق الضرورية للتعاقد مع ظهير أيمن على مستوى مميز.

وسقط فريق برشلونة بالأمس في فخ الهزيمة أمام فاييكانو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة كان يخطط لعدم ضم جناح واعتبر المدربون أن كوندي وأراوجو يمكن أن يؤديان هذا الدور إلى جانب سيرجي روبرتو، لكن العروض الأخيرة للفرنسي أثارت قلق كبير وأدت إلى طلب تشافي ضم ظهير أمين على مستوى عالي.

ولعب كوندي، كمدافع مركزي وهو المركز الذي يشعر فيه بالراحة وهو لا يؤدي بشكل جيد في الجناح، ويرى تشافي أن أراوجو يلعب دور قلب الدفاع جيدًا على الرغم من حقيقة أنه قدم أداءً مميزًا كظهير أيمن في المباريات الصعبة.

وأشارت الصحيفة، أن المناقشة ظلت مفتوحة لعدة أسابيع ولم تغلق ويتمتع برشلونة بموارد محدودة للغاية ويبدو أنه من غير المحتمل أن ينفقوا أموال كثيرة لضم ظهير مثل خوان فويث.

ويعتقد تشافي أن فويث، سيغلق أي نقاش لأنه يراه أفضل ظهير أيمن في الدوري لكن سعره 60 مليون يورو ولا ينوي فياريال التفاوض لبيعه.

وتري إدارة برشلونة أنه سيكون من الأفضل بكثير ضم لاعب دولي ويمتلك خبرة مثل بافارد، لكنه باهظ الثمن ويبدو أنه سوف يجدد عقده مع بايرن ميونخ بينما لا يزال كانسيلو ومونييه على الطاولة، ويعمل برشلونة على جلب صفقات مميزة ليكون قادرًا على المنافسة في أوروبا بقوة.