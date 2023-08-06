هروب تكتيكي؟ الكشف عن السبب الحقيقي وراء غياب عبد الرزاق حمد الله عن مواجهة الهلال!

المهاجم المغربي يعيش وقتًا مضطربًا مع الاتحاد..

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ودع نادي الاتحاد السعودي منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بالخسارة أمام غريمه الهلال في ربع النهائي بنتيجة 3-1، لكن ذلك لم يكن الحدث الأبرز في المباراة، بل كان غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم "العميد".

البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد قرر استبعاد حمد الله من قائمة مواجهة الهلال بشكل مفاجئ للجميع، وسط تقارير عن أن أسبابًا فنية دفعت مدرب الفريق الجداوي لهذا القرار، لكن يبدو أن الأمور لن تتوقف فقط على غياب عن مباراة الهلال.

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قنوات "الكاس" القطرية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن حمد الله طلب بالفعل من إدارة الاتحاد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

القناة القطرية أشارت إلى أن طلب المهاجم المغربي جاء لأسباب فنية، بالنظر إلى أن خطة المدرب البرتغالي نونو سانتو تعتمد على مهاجم واحد فقط، وبطبيعة الحال سيكون الفرنسي كريم بنزيما.

وهو ما أكدته بالفعل صحيفة "الشرق الأوسط" حيث أكدت، حسبما نقلت القنوات الرياضية السعودي، أن حمد الله جلس مع إدارة الاتحاد، وطلب مغادرة النادي وهو ما أدى إلى استبعاده من مواجهة الهلال.

ويبدو أن الساعات القليلة القادمة ستشهد العديد من التطورات الصادمة في مستقبل حمد الله مع الاتحاد، حيث بدأت بالفعل بعض الأندية تراقب الوضع والاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المهاجم المغربي.

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