"هذه ليست كرة قدم" .. كشف تفاصيل الحوار بين كارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب

كارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب مندهشان من ركلة السيتي ولايبزيج

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن الحديث الذي دار بينه وبين الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول عقب مباراتهما. حديث لم يكن له صلة بالمباراة بل بمباراة سابقة بين مانشستر سيتي ولايبزيج.

وأقصى ريال مدريد، أمس الأربعاء، ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه 1-0 في الإياب و5-2 في الذهاب.

وتحدث كارلو عن ركلة الجزاء التي كانت ستُمنح لفريقه في الدقيقة 92 وقال: "متفقان على أنها لم تكن لمسة يد، تحدثنا عما حدث في مباراة السيتي ولايبزيج؛ ركلة الجزاء على لايبزيج كانت جنونًا. يجب توخي الحذر لأن هذه ليست كرة قدم. الحصول على ركلة جزاء كهذه في دوري الأبطال".

وكان السيتي قد مُنح ركلة جزاء مشكوك في صحتها افتتح بها لاعبه إرلينج هالاند التسجيل ضد لايبزيج في اللقاء المنتهي بفوزهم 7-0.

وواصل المدرب الإيطالي حديثه عن ركلة جزاء السيتي "لا أعتقد أن أحدًا لاحظها في الملعب، ولا حتى بيب جوارديولا طالب بركلة جزاء".