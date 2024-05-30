"هذه قصة هالاند" .. الرئيس التنفيذي لدورتموند يكشف عن مفاجأة في قيمة صفقة بيلينجهام!

تطرق كذلك إلى وضعية ناديه قبل نهائي الأبطال

كشف هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، عن مفاجأة في صفقة انتقال جود بيلينجهام من النادي الألماني إلى ريال مدريد.

بيلينجهام أصبح من أهم اللاعبين في الفريق الإسباني ومن أبرز نجوم العالم منذ هذه الخطوة، التي يقال إنها كلفت النادي الإسباني 103 مليون يورو، ولكن فاتسكه كشف عن كواليس جديدة في مقابلة أجراها مع صحيفة "as" الإسبانية، بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال ودورتموند يوم السبت القادم على ملعب ويمبلي.

وقال فاتسكه عن مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع جود بيلينجهام:"لم تكن صعبة أبدًا، نصحت جود أنه لو أراد الذهاب إلى فريق آخر، فعليه أن يتجه لريال مدريد، واستمع لي في النهاية، لأنه النادي الأكبر في العالم وأعرفهم منذ سنوات عديدة، فلورنتينو هو الزعيم، وهناك أيضًا خوسيه أنخيل سانشيز الذي تربطني علاقة صداقة جيدة به".

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وعن قيمة انتقاله إلى ريال:"لو كان المبلغ 103 مليون يورو فقط لكنا تفاوضنا بشكل سيء، القيمة أكبر من ذلك بكثير، وبالنسبة لي فإن جود وإرلينج هالاند لم يتركا بصمة كروية في دورتموند فحسب، بل في أوروبا بأكملها ولا يوجد مال يمكنه تعويضهما، ولكن عندما اضطررنا لبيعهما كان يجب أن نفعل ذلك بأكبر مبلغ ممكن".

اقتراب ريال مدريد من ضم إرلينج هالاند عندما كان في دورتموند:"لو كنت أعرف أي شيء فلن أقوله، الوضع كان مختلفًا هنا لأن إرلينج كان لديه شرط جزائي في عقده، وكان يجب تفعيله فقط دون الحديث كثيرًا معنا، وأعتقد أن ريال مدريد كان واضحًا جدًا بتلك الفترة بشأن هدفه الهجومي الأول".

وقال فاتسكه عن وضع ناديه الحالي قبل مواجهة ريال مدريد:"عندما تنظر إلى الوراء ستدرك حجم هذا الإنجاز، وصلت إلى نادٍ به 200 موظف وحجم مبيعاته 100 مليون، اليوم لدينا 1000 عامل ونكسب 500 مليون يورو بالإضافة للتعاقدات، صحيح أن ريال مر كذلك ببعض المطبات في تاريخه، ولكنه لم يسقط مثلنا".

رغبته في التعاقد مع تشابي ألونسو:"لم نحاول جلبه للنادي، لأن المنصب لم يكن شاغرًا، ولكني أخبرت فرناندو كارو "الرئيس التنفيذي لليفركوزن" أن توقيعهم مع تشابي ذكرني بقدوم يورجن كلوب إلى دورتموند".

وفي نهاية حديثه كرر فاتسكه إشادته بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وتأثيره على النادي، كما قال إن رؤية دورتموند يفوز بدوري أبطال أوروبا السبت القادم، يبدو أكثر جدوى من نجاح فكرة السوبرليج.