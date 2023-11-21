"هذه عظمة ريال مدريد" .. بيكيه يفسر هجومه على ألقاب الملكي في دوري أبطال أوروبا

بيكيه يتحدث من جديد عن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2022-2023..

مرة أخرى، عاد جيرارد بيكيه أسطورة نادي برشلونة الإسباني للحديث عن تتويج غريمه ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2022، حيث أراد توضيح سبب هجومه السابق على ذلك التتويج.

بيكيه أثار ضجة هائلة مؤخرًا، عندما أكد أن الجماهير لن تتذكر تفاصيل آخر لقب فاز به ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأجرى بيكيه مقابلة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية مساء الإثنين، حيث قام مدافع برشلونة السابق بتفسير كلماته المثيرة للجدل التي قالها عن ريال مدريد، حيث لم يغير رأيه، لكنه أضاف تفاصيل طفيفة حتى يتم فهمه بشكل أفضل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيكيه: "إنها عبارة نموذجية تم إخراجها من السياق، أستطيع أن أشرح ذلك 20 ألف مرة، هناك الكثير من المزايا للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لا أريد أن أنقص أي ميزة من ريال مدريد، لكن كيفية الفوز بها مهمة. ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها برشلونة هي خمسة".

وتابع: "المواسم التي فازوا فيها بالدوري الإسباني وتفوقوا على كل شيء في العالم، الموسم الأخير الذي فاز فيه ريال مدريد هو دليل على أنه في جميع المواجهات ذهابًا وإيابًا بالإضافة إلى النهائي، لم يتفوق ريال مدريد في أي شيء".

وتابع شرحه: "لا يزال يتعين عليك التوضيح. لن يتذكر أحد الفوز بسبب المباريات، بل سيتم تذكرها لأشياء أخرى، للملحمة، لكن هذا يكفي بالنسبة لهم".

واختتم بيكيه: "هذه هي عظمة ريال مدريد، أن خمس دقائق تكون كافية للفوز بنصف النهائي ضد مانشستر سيتي، هذا شيء جيد، برشلونة لن يفوز بأي مواجهة لأنه كان أفضل لمدة خمس دقائق".