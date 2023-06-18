"هذه الأموال لا تذهب لي" تشيفيرين يرد على ادعاءات دي يونج

دي يونج يتهم الاتحاد الأوروبي وتشيفيرين يرد

رد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكساندر تشيفيرين، على ادعاءات لاعب وسط برشلونة وهولندا، فرينكي دي يونج، الذي يتهم المؤسسة بالسعي لكسب الأموال

وتستعد هولندا لمواجهة إيطاليا، اليوم الأحد في الرابعة مساءً، لتحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية.

في حديث دي يونج، في المؤتمر الصحفي للمباراة قال: "تتراكم المباريات بأوروبا، بحيث يتمكن الاتحاد من كسب الأموال أكثر".

ورد تشيفيرين قائلًا: "الأموال تذهب مباشرة إلى الاتحادات لتطوير كرة القدم، ليس لأوروبا ولي شخصيًا، أحاول توضيح ذلك كثيرًا، لكن لا أحد يستمع، مثل دي يونج".

ثم أضاف: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعيد 97%، من دخله إلى كرة القدم نفسها. ولذلك يوجد أيضًا لاعبون شباب وموهوبون في هولندا. نحن نستثمر في الاتحادات الوطنية، وإلا فلن يذهب أي لاعب إلى الأندية الكبيرة".

وأنهى حديثه: "لدي شكوك بشأن مباراة المركز الثالث لأمم أوروبا، لكنها حُسمت بالفعل".

الجدير بالذكر أن، تم إعادة لعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مرة أخرى هذا العام، التي كانت قد ألغيت بسبب نسبة المشاهدة التليفزيونية.