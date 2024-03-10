“هذا ما يجب أن أفعله” .. الكشف عن سر شجار مدافع برشلونة السابق وفينيسيوس!

تفاصيل شجار فينيسيوس جونيور مع مدافع برشلونة السابق...

شهدت مباراة ريال مدريد، وسيلتا فيجو، التي جمعت بينهما مساء اليوم في الدوري الإسباني، شجارًا بين فينيسيوس جونيور، لاعب الميرينجي وأوسكار مينجويزا.

ونجح ريال مدريد في الفوز على سيلتا فيجو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وأثناء المباراة تدخل مينجويزا، على فينيسيوس ومنعه من الانطلاق بالكرة بعدما جذبه من القميص لفترة طويلة، مما تسبب في غضب اللاعب البرازيلي، ودخل الثنائي في مشادة كلامية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه حديث اللاعبين أثناء الواقعة بعد تدخل لوكاس فاسكيز في الشجار، وقال مينجويزا: "هذا ما يجب أن أفعله، يجب أن أوقفه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.