"هذا ليس ميسي!".. Call of duty تثير الجدل بطرح شخصية الأرجنتيني

الآن يستطيع هواة لعبة Call of Duty الشهيرة أن يستمتعوا باللعب بشخصية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني.

الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية هو شخصية قابلة للعب في التحديث الأخير للعبة، لكن بعض المعجبين لاحظوا بعض المشكلات الصارخة في شخصيته، بعد أن نشر حساب Call of Duty الرسمي على تويتر مقطع فيديو للإعلان عن وصول الشخصية وصلاحيتها للعب.

لديه حقيبة ظهر خاصة به وأسلحته المخصصة ولكن في حين أن الشخصية تشبه كابتن الأرجنتين، إلا أن هناك بعض المشاكل في مظهره.

الوشم الكبير على ذراع ميسي اليمنى غير مرئي وهو جزء أصيل من مظهره، كما يعلم الجميع فإن ميسي أعسر، ومع ذلك فإن الصورة تجعله يمسك بندقيته بيده اليمنى، هذه العيوب دفعت البعض إلى التعليق على "تويتر" قائلين: "هذا ليس ميسي!".

Dribble your way to victory ⚽️ 🔥



Run the field with the Messi Operator Bundle, now available in Call of Duty #Warzone2 and #ModernWarfare2 pic.twitter.com/psB4mVFL9k