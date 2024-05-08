ليلة محبطة للنجم الفرنسي

يؤمن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة بعد خروج باريس سان جيرمان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس خسر بنتيجة 1/0 أمام بوروسيا دورتموند على ملعب حديقة الأمراء، أمس، الثلاثاء، في إياب نصف النهائي، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب، ليصعد الفريق الألماني للمباراة النهائية بمجموع المباراتين 2/0.

مبابي قال للصحفيين بعد هذا الخروج المحبط:"لقد حاولت مساعدة فريقي بأفضل شكل ممكن، لكني لم أفعل ما يكفي، عندما نتحدث عن الكفاءة داخل منطقة الجزاء، أعتقد أنني الشخص الذي يجب أن يظهر ويحسم الأمور".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"عندما تكون الأمور جيدة أسجل الأهداف وأكون حاسمًا وأخطف كل الأضواء، ولكن عندما لا تكون كذلك، يجب وقتها أن أكون في الظل للمضي قدمًا، لا توجد مشكلة في ذلك".

وتابع:"لا أعرف إذا كانوا أفضل منا، لا أريد التقليل منهم، لكن في رأيي المتواضع هم كانوا أكثر تفوقًا في منطقتي الجزاء، جاءوا مرة أو مرتين في منطقتنا وسجلوا، وذهبنا عندهم وفشلنا، لذلك لن أتحدث عن الحظ، عندما تكون جيدًا كرتك ستدخل المرمى، لذلك علينا تحمل المسؤولين كمهاجمين".

جدير بالذكر أن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذا الموسم سيكون الأخير لمبابي مع باريس بعد انتهاء عقده، وسط تكهنات حول اقترابه من تحقيق حلمه بالانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر.