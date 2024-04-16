"هذا في حمضي النووي" .. رسالة انتقامية مزعجة من كين لجماهير آرسنال

المهاجم الإنجليزي يتوعد المدفعجية

حرص هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، على توجيه رسالة مزعجة لجماهير آرسنال، قبل موقعة إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

كين اعتاد على التألق أمام آرسنال مع فريقه السابق توتنهام، وكرر ذلك الأسبوع الماضي بالتسجيل على ملعب الإمارات في التعادل الإيجابي 2/2 بذهاب ربع النهائي، ليصل رصيده التهديفي أمام المدفعجية إلى 15 هدفًا في 20 مباراة.

وقال الدولي الإنجليزي في تصريحات مع صحيفة "تيليجراف" البريطانية:"كنا نلعب ضدهم مرتين على الأقل سنويًا خلال السنوات العشر الماضية خلال تواجدي مع توتنهام، وكانت دائمًا لحظة كبيرة في ذهني بسبب قيامهم بتسريحي من آرسنال عندما كان عمري 9 سنوات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا من نوع اللاعبين الذين يحرصون على إثبات شيء ما طوال مسيرتهم، لا أعتقد أن هذه الواقعة ستفارق ذهني أبدًا، الفوز على آرسنال وإثبات نفسي أمامهم سيظل في حمضي النووي حتى الاعتزال".

وتابع:"ربما لا أفكر في هذا الأمر بالتحديد الآن، لأنني يجب علي مساعدة بايرن ميونخ غدًا بأي طريقة، الأمر يتعلق الآن بالتواجد مع فريق كبير يحاول المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، نعم لدي تاريخ أمامهم، ولكن كل تفكيري الآن ينصب على مساعدة فريقي".

ويطمح كين في تسجيل المزيد من الأهداف أمام آرسنال، غدًا الأربعاء، في إياب دوري الأبطال على ملعب أليانز أرينا، وذلك لإنقاذ حظوظ فريقه في الفوز بأي بطولة هذا الموسم، بعد خسارة لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن بشكل رسمي هذا الأسبوع.