"هذا الي فالح فيه" .. سخرية جماهيرية من تصرف رونالدو "المتواضع" ضد بنفيكا

موقف رائع من رونالدو يقابله النصراويين بالسخرية

سخرت الجماهير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر به خلال مباراة فريقه الودية أمام بنفيكا البرتغالي، على الرغم من تصرفه المتواضع.

وخسر نادي النصر أمام نظيره بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس، في معسكر الفريق المقام في البرتغال.

وتوجه أحد الأطفال إلى رونالدو في مباراة النصر وبنفيكا، وهو يحمل حذاء ويطلب منه التوقيع عليه، واستجاب كريستيانو لطلبه وقام بالتوقيع.

ولكن هناك بعض الجماهير سخرت منه بسبب مستواه المتواضع، حيث علق أحدهم قائلًا: "هذا اللي فالح فيه بس، أداء على الميدان صفر".

بينما أشاد البعض بتصرف رونالدو المتواضع مع الطفل، بتوقيعه على الحذاء، وذلك على الرغم من عدم تقديمه للمستوى المنتظر منه في المباراة الودية.