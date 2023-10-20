هل سيحتفل؟ الكشف عن خطة راموس الخاصة لمواجهة ريال مدريد!

مناسبة خاصة للمدافع الإسباني المخضرم

كشف خوسيه ماريا كاراسكو نائب رئيس نادي إشبيلية الإسباني، عن خطة سيرخيو راموس في حالة التسجيل أمام ريال مدريد.

المدافع المخضرم عاد إلى إشبيلية من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ليعود مرة أخرى لبيته القديم الذي غادره ليمضي مع ريال مدريد 16 عامًا.

وقبل لقاء ريال مع إشبيلية غدًا، السبت، بالدوري الإسباني، قال كاراسكو عن خطة راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"أعتقد أنه لن يحتفل، لم أسأله، ولكني أتصور أنه سيرفض الاحتفال أمام فريقه السابق".

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وأضاف:"على الرغم من أنه نشأ وترعرع في إشبيلية إلا أنه ينتمي كذلك إلى ريال مدريد بحكم الفترة الطويلة التي قضاها هناك".

يذكر أن عودة راموس لإشبيلية كانت مستقرة في بدايتها، قبل أن تتوتر الأمور بعد تسجيله هدفًا ذاتيًا في مرمى فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني.