هذا المعسكر أجمل الأشياء التي رأيتها على الإطلاق" .. ميسي سعيد بتكريم الأرجنتين

ميسي يشارك جمهوره تكريم الأرجنتين!

احتفل النجم، ليونيل ميسي، بتكريم الاتحاد الأرجنتيني له، بوضع اسمه على أحد مراكز التدريب بالمنتخب، بعد الفوز بكأس العالم.

وكان قد أعلن، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، عن وضع اسم ليونيل ميسي، على مركز تدريب كاسا دي إيزيزا، تكريمًا لجهود البرغوث.

وذهب ليونيل ميسي، إلى حسابه على انستجرام، للاحتفال مع جماهيره، حيث كتب:" "هذا التكريم من أجمل ما تلقيت على الإطلاق، إنه شرفًا كبيرًا، شكرا جزيلا لكم".

واحتفل النجم الأرجنتيني أيضًا، بعد مباراة بلاده أمام بنما، بتسجيله 800 هدف في مسيرته الكروية، بالأندية والمنتخب.

ويستعد البرغوث لقيادة منتخب التانجو، في ودية أخيرة قبل انتهاء التوقف الدولي، ضد كوراساو، الإثنين المقبل، قبل العودة لفرنسا.