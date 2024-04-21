"هذا المشهد يسيء لكم" .. سيناريو ركلة جزاء حمد الله يتكرر في الدوري المغربي!

ماذا حدث في الدوري المغربي؟

لم تمر 24 ساعة على تصريح عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، حول أزمة تسديد ركلة الجزاء مع فيصل فجر، في مباراة المغرب الودية أمام جامبيا، حتى ظهرت مشكلة جديدة من قلب الدوري المغربي.

وقبل أسبوعين من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، نشبت مشكلة بين حمد الله وفيصل فجر، حول تسديد ركلة جزاء في مباراة المغرب وجامبيا، حيث أراد عبد الرزاق، تنفيذ الركلة، بينما رفض فجر ترك التنفيذ له بداعي تراتبية اللاعبين المنفذين لركلات الجزاء، قبل أن يغادر حمد الله معسكر المنتخب المغربي قبل البطولة الإفريقية.

الأزمة الجديدة ظهرت في مباراة مولودية وجدة ضد شباب المحمدية، في الجولة 26 من البطولة الوطنية المغربية، حيث تصارع لاعبو الشباب على تنفيذ ركلة ثابتة قبل لحظات من النهاية، ما دفع معلق المباراة للتصريح، قائلًا "مشاهد يجب تجاوزها، اللاعبون في صراع على من ينفذ كرة ثابتة، أمور تسيء كثيرًا للشباب وكان يجب تجاوزها".

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وانتهت مباراة المولودية وشباب المحمدية بالتعادل السلبي، في الملعب الشرفي بوجدة، ليحتل الشباب المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المغربي، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المولودية، الرابع عشر.

يذكر أن حمد الله قد كشف عن كواليس واقعة ركلة جزاء، قائلًا إنه كان يتمنى تنفيذ الركلة من أجل استعادة ثقة الجماهير المغربية، دون التوقف كثيرًا عند تراتبية المنفذ، مبينًا أن ما حدث بعد اللقاء كان أسوأ نتيجة ضياع الركلة التي نفذها فيصل فجر، حيث كان هناك صراخ بشكل هستيري في غرفة الملابس، كأن المنتخب المغربي أضاع كأس العالم أو كأس إفريقيا.