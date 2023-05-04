"هذا الفريق إذا أخذ حقه تحكيميًا سيتصدر الدوري بدلًا من الاتحاد"

من يستحق صدارة دوري روشن الموسم الحالي؟

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مع اقتراب نهاية الموسم في دوري روشن للمحترفين السعودي، تزايدت الأحاديث حول الأخطاء التحكيمية في المباريات، خاصة وأن كل نقطة تفقد لها تأثير كبير على ترتيب الفرق.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة، وبعده النصر بـ56 نقطة، ثم الشباب في المركز الثالث لـ53 نقطة، والهلال الرابع بـ49 نقطة.

ويرى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل، أن أكثر فريق متضرر من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم هو نادي الشباب، مشيرًا إلى أنه يستحق تصدر ترتيب الدوري بدلًا من الاتحاد.

وقال الزامل خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "الشباب كان يجب أن يتصدر الدوري، لو لم يتم هضم حقه في الأخطاء التحكيمية الفادحة".

واختتم الزامل تصريحاته قائلًا: "إذا كان الشباب أخذ حقه في مباراة الاتحاد، كان سيكون المتصدر اليوم، والإدارة برئاسة خالد البلطان والمدرب الإسباني فيسنتي مورينو عليهم ضغوط كبيرة".

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