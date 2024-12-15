هدية هدف الرائد الحاسم .. الهلال يُكافئ علي البليهي بتجديد عقده ومفاجأة في مدته

المدافع السعودي سيُمدد إقامته في الرياض

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن فتح إدارة الهلال لملف تجديد عقد مدافع الفريق، علي البليهي، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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المدافع صاحب الـ35 عامًا يعيش حاليًا موسمه الثامن مع الهلال بعدما انضم له صيف 2017 قادمًا من الفتح، وقد حظي معه بمسيرة مذهلة توجها بالفوز بالعديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين والدوري السعودي 5 مرات بجانب الميدالية الفضية لكأس العالم للأندية.

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البليهي كان قد جدد عقده آخر مرة صيف 2023 لموسم واحد مع إمكانية التجديد لآخر، وقد فعل الهلال بند التجديد لموسم آخر بالفعل صيف 2024، وقد أفادت الرياضية أن النادي يسعى لبدء المفاوضات مع اللاعب للتجديد من جديد قبل دخوله الفترة الحرة خلال يناير القادم.

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البليهي كان قد سجل هدف فوز الزعيم الحاسم على الرائد في الوقت القاتل ضمن آخر جولات دوري روشن السعودي قبل توقفه حتى التاسع من يناير القادم لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 26 الذي سيقام في الكويت، ويبدو أن تجديد العقد هو هدية الإدارة للمدافع المتميز.

المفاجأة لم تكن في رغبة الهلال بقاء البليهي ضمن صفوفه، فهو المدافع الأساسي في تشكيل المدرب جورج جيسوس، بل كانت في مدة العقد الجديد والتي ستكون موسمين، إذ كانت جميع التقارير تتحدث عن التجديد لعام واحد فقط خاصة مع تقدم اللاعب بالعُمر.