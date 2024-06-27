هدية لا تُنسى لأحد الأطفال والتدريب بدون قناع .. كيف استغل مبابي عطلة فرنسا في اليورو؟

كيف قضى مبابي عطلته قبل ثمن نهائي اليورو؟

قرر ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، منح لاعبي منتخب بلاده راحة من التدريبات، يوم أمس الأربعاء بعد وصول الديوك الفرنسية، إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

وحجز المنتخب الفرنسي، مقعده في دور الـ 16 المركز الثاني في مجموعته، برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب بلجيكا، في أولى مباريات خروج المغلوب.

واستغل مبابي، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، العطلة للحصول على بعض الوقت مع عائلته وأصدقائه في الصباح، قبل أن يذهب إلى إحدى صالات البولينج في مدينة بادربورن، للاستمتاع بعطلته.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فكان هناك أحد الأطفال يحتفل بعيد ميلاده في صالة البولينج، ووجد مبابي، الذي تحدث معه بشكل ودي لفترة وجيزة، كانت بمثابة هدية لا تنسى بالنسبة للطفل في عيد ميلاده.

وأشار التقرير إلى أن مبابي، عاد للتدريبات مع منتخب فرنسا، مرة أخرى صباح اليوم الخميس، وشارك لأول مرة بدون قناع، منذ إصابته بكسر في الأنف في الجولة الأولى من البطولة امام النمسا.