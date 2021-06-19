هدية عيد ميلاد ميسي.. قرار حاسم من برشلونة بشأن عقده الجديد!

نادي برشلونة يتمنى حسم تجديد عقد ميسي خلال الأسبوع الجاري!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة برشلونة في حسم تجديد عقد قائد الفريق ليونيل ميسي خلال الأسبوع الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن رغبة برشلونة تأتي في الأساس من أجل الإعلان عن عقد ميسي الجديد في عيد ميلاده.

ويحتفل النجم الأرجنتيني الذي يخوض منافسات كوبا أمريكا حاليًا، في الـ 24 من شهر يونيو الجاري، بالتحديد يوم الخميس المقبل بعيد مولده الـ 34.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في وقت سابق فبرشلونة قد توصل لاتفاق مع ميسي بالفعل بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

ويقضي العقد الجديد باستمرار ميسي مع برشلونة لمدة موسمين، على أن يقضي العامين التاليين في الدوري الأمريكي كسفير لبرشلونة.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد قد أكد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إنه لن يقبل برفض ليونيل ميسي لعرضه لتجديد تعاقده مع برشلونة في الفترة المقبلة.

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وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني رفقة برشلونة بنهاية الشهر الجاري، مما يعني أن ميسي سيكون حرًا في التعاقد مع أي فريق بعد الـ 30 من يونيو ما لم يجدد تعاقده.

جدير بالذكر أن عدة أندية كانت قد أبدت رغبتها بالحصول على خدمات ميسي، في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.