"هدية جورجينا لرونالدو في أعياد الميلاد إباحية"

سياسي إسباني ينتقد هدية صديقة رونالدو له!

يبدو أن هدية الأرجنتينية جورجينا رودريجيز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أثارت استياء البعض في إسبانيا في ظل صعوبة ظروف المعيشة.

حيث خرج السياسي الإسباني ميجيل أنخيل ريفيا وانتقد الهدية واستعراضها بشكل علني أمام الشعب والجماهير في ظل الظروف الحالية على حد قوله.

وقال ريفيا: "بكل ما يمر به الناس في الوقت الحالي ظهور تلك الأشياء عبر التلفاز لا يعد أمرًا أخلاقيًا على الإطلاق، مثله كمثل الإفلام الإباحية".

وكانت جورجينا قد قدمت سيارة رولز رويس لكريستيانو رونالدو في أعياد الميلاد من طراز Dawn وبحسب ما ذكر موقع "أوتو جوش"، فتبلغ قيمتها حوالي 300 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر بقليل من نصف راتبه الأسبوعي الأخير مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل، تعرف على المزيد عنها من هنا.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد أتم لتوه صفقة انتقاله إلى صفوف النصر السعودي بشكل مجاني، ومن المقرر أن يحصل على الراتب الأعلى في العالم.