هدية بعد الخماسية .. الأهلي يُعلن ضم فراس البريكان من الفتح

الفتح يتفق مع الأهلي على بيع عقد مهاجمه

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أعلن النادي الأهلي عن ضم المهاجم فراس البريكان من صفوف نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم هجوم الراقي.

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ويبدو أن الفتح منح الأهلي هدية بالموافقة على رحيل فراس البريكان إلى صفوفه، كهدية بعد الفوز عليه بخماسية مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر حساب الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الإعلان عن ضم فراس البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وعلق الأهلي على الصفقة قائلًا: "العازف فراس البريكان أهلاوي لمدة 5 سنوات مقبلة"، ليستمر مع الراقي حتى صيف 2028.

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وكان الفتح قد أعلن في شهر يونيو الماضي عن تجديد عقد فراس البريكان حتى عام 2028، ليتم الاتفاق على بيع عقده للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

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