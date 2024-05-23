"هدية العالم تمد يدها" .. نجم النصر الأسبق يناشد: هل هناك من يدلني على الدين الإسلامي؟!

هناك من سيغير ديانته قريبًا، لينضم للكتيبة التي أشهرت إسلامها بعد فترة من العيش في السعودية..

يبدو أن عشقه للمملكة العربية السعودية دفعه للتعمق أكثر في الديانة الإسلامية، ما قد يدفعه لإشهار إسلامه عن قريب..

الحديث هنا عن البرازيلي إلتون جوزيه؛ نجم النصر الأسبق، الذي وصل عشقه للمملكة لإعلان أمنيته بالدفن على أرضها بعد مماته، بجانب إطلاق "إلتون أربيا" على نفسه، في لقب مستوحى من اسم المملكة العربية السعودية، حتى أنه أنشأ أكاديمية في بلاده باسمها وشعارها وزي المنتخب الأخضر كذلك.

لكن المفاجأة الكبرى كانت في طلبه المساعدة لمن يدله أكثر على الدين الإسلامي، ويبدو أنه يمهد لإشهار تغيير ديانته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلتون كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هل هناك من يتحدث اللغة العربية والبرتغالية، كي يشرح ويوضح لي كل شيء عن الإسلام؟".

تغريدة البرازيلي حصدت تفاعلًا كبيرًا ، كان أبرزه من جمعية "هدية عالم" التي همت بتزويده برقمها الخاص، كي يتواصل معها، خاصةً وأنها نجحت في إقناع كُثر بالديانة الإسلامية.

يذكر أن إلتون لعب للنصر لمدة موسمين منذ عام 2007، بجانب تمثيله للفتح والقادسية والوحدة كذلك في السعودية.