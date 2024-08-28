"هدية للشرطة" تمرر طلب رابطة البريميرليج بشأن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

كلمة السر: 7 ملايين إسترليني!

تتصدر مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي تقام عصر الأحد المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي رابطة البريميرليج نجحوا في إقناع الجهات الحكومية، في إقامة مباراة الأحد "عالية المخاطر" قبل نصف ساعة من الموعد الذي أراده رؤساء التلفزيون وسط مخاوف من الشرطة المحلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رابطة البريميرليج أصبح لها دلال على الجهات المسؤولة وتحديدًا الشرطة، بشأن تغيير مواعيد مثل هذه المباريات الكبرى، بما يتوافق مع فترات البث المربحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت "ديلي ميل"، قد كشفت في يناير الماضي، أن رابطة البريميرليج ستدفع للجهات المختلفة، حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني، فيما اعتبره البعض محاولة غير سرية للسماح بإقامة المباريات الكبيرة في فترات البث الأكثر ربحًا لاحقًا.

وتابعت الصحيفة: "يبدو أن الهدية، التي يقول مسؤولو الدوري الإنجليزي إنها قدمت كنوع من الشكر وليس لتسهيل أوقات انطلاق المباراة، قد حققت الهدف".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، على ملعب أولد ترافورد في تمام الرابعة مساءً بدلاً من الساعة 4.30 مساءً، وهو الموعد الذي يفضله مسؤولو شبكة "سكاي سبورت".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بعدما تغلب على إبسويتش تاون وبرينتفورد في أول جولتين بنفس النتيجة (2-0)، فيما مانشستر يونايتد عاشرًا بانتصار وحيد حققه على فولهام (1-0)، قبل أن يخسر في الجولة الثانية من برايتون (1-2).