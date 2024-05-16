بـ"هدية اتحادية" .. لمحة إنسانية من مارسيلو جروهي بعد كارثة الفيضانات في البرازيل

ماذا فعل مارسيلو جروهي؟..

قام النجم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بـ"لمحة إنسانية" رغم مشاكله الحالية.

جروهي يعيش أيامًا حزينة مع عالم الساحرة المستديرة؛ بعد رفع اسمه من قائمة الاتحاد "المحلية"، منذ شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى الأنباء القوية عن رحيله، في الميركاتو الصيفي القادم.

وعلى الرغم من ذلك.. تجاهل جروهي أزماته الشخصية، وأعلن في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، منح قميصه مع الاتحاد، إلى أحد إداريي نادي نوفو هامبورجو البرازيلي.

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الحارس البرازيلي كشف مساء اليوم الخميس، عن أن منح قميصه الذي يحمل "توقيعه الشخصي"، إلى إداري نادي هامبورجو؛ يأتي تكريمًا لكل ما فعله مع ضحايا الفيضانات في البلاد.

وأشار إلى أن إداري النادي البرازيلي، قام بأدوار كبيرة للغاية؛ من أجل مساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية ريو جراندي دو سول.

فيضانات عنيفة ضربت ولاية ريو جراندي الواقعة جنوب البرازيل؛ وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين؛ وسط انتفاضة من عديد المشاهير ونجوم كرة القدم، وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي.